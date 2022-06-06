День журналіста в Україні: як привітати колег, які бережуть інформаційний фронт

Цього року професійному святу День журналіста виповнюється 18 років. Вперше медійники почали святкувати його у 1994-му. Як з того часу змінилась українська журналістика і як можна привітати своїх колег та рідних з професійним святом – читайте далі.

Чимало людей відчувають покликання стати журналістами ще у дитинстві. Починають брати інтерв'ю у родичів, з'являтись у перших районних газетах, пишуть вірші та прозові твори. Коли ж вони вступають на фах журналіста, багато хто розчаровується у справі, тому залишаються справді відданні роботі спеціалісти.

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У 2022 році професія журналіста набула ще більшого значення, адже саме журналісти, піар-працівники, смм-спеціалісти бережуть інформаційний фронт країни в час війни. Тисячі "мемів", інформаційних матеріалів, аналітичних статей, інтерв'ю та включення з фронту – стали тим потужним фронтом, який захищає країну від російських "вкидів", фейків, пропаганди. Якщо 8 років тому Україна програвала в інформаційній війні, то у 2022-му, взявши для себе чимало уроків, її виграє.

На жаль, за перші три місяці війни Україна втратила багатьох журналістів, які загинули, працюючи військовими кореспондентами чи фотографами, або ж пішли у лави ЗСУ. Зокрема своє життя за Україну віддав оператор 24 каналу Юрій Олійник. Він у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, відправився у військо та через місяць загинув у бою на Луганщині. Також медіаспільнота оплакувала втрату фотографа Макса Левіна, тіло якого знайшли на Київщині – у нього було два вогнепальних поранення. Нещодавно також загинув відомий український журналіст, який пішов на війну добровольцем у перший день вторгнення та загинув неподалік Ізюма – Олександр Махов, а також Віталій Дерех – журналіст і командир протитанкового відділу, він загинув, борючись за нашу свободу під Попасною на Сході України.

Дякуємо усім журналістам, операторам, фотографам, стрімерам, які працюють в тилу і на фронті, за їхню важку та наполегливу працю. Разом до перемоги!

День журналіста 2022 в Україні: картинки-привітання

Картинки-привітання з Днем журналіста / Ілюстрація 24 каналу

День журналіста 2022 в Україні / Ілюстрація 24 каналу

З Днем журналіста! / Ілюстрація 24 каналу

Привітання з Днем журналіста / Ілюстрація 24 каналу

Картинки-привітання з Днем журналіста / Ілюстрація 24 каналу

Вітання з Днем журналіста / Ілюстрація 24 каналу

З Днем журналіста / Ілюстрація 24 каналу

Вітання з Днем журналіста / Ілюстрація 24 каналу