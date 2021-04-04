Світ відзначає католицький Великдень: чим він відрізняється від православного

Свято Великодня, незалежно від обряду, святкують усі християни. Віряни терпеливо чекають цього дня, проходячи через суворий піст й багато інших постанов церкви. Люди зважають на такі правила, бо хочуть підготувати душу й тіло до Воскресіння Господнього. Якими є відмінності між святкуваннями Пасхи католиків і Пасхи християн східного обряду – читайте далі.

Свято Великодня встановлене на честь Воскресіння із мертвих Ісуса Христа. Дата цього великого свята обчислюється за місячно-сонячним календарем, тож кожного року є іншою.

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У чому різниця між католицькою та православною Пасхою

Цьогоріч християни західного обряду святкуватимуть Великдень 4 квітня, натомість православні віряни відзначатимуть це свято 2 травня. Обидвом Пасхам передує Великий піст, який триває 40 днів.



Різниця між православною і католицькою Пасхою / Pexels

Проте, суворість посту відрізняється. У православних вірян після Масляниці забороняється вживати у їжу молочні продукти, яйця, м'ясо та рибу, а у католиків не дозволяється їсти лише м'ясні продукти. До того ж, християни західного обряду постять лише у конкретні дні, адже католицька церква вимагає дотримуватися суворого посту лише в Попільну середу, Страсну п'ятницю та Велику суботу.

Наступна відмінність полягає у справлянні богослужінь. Напередодні Великодня віряни навідують храм, де за християнськими звичаями опівночі проводять Хресну Дорогу. Православні священнослужителі влаштовують Хресну Дорогу перед Службою Божою, а католицькі – після. Однак, Благодатний вогонь запалюють і ті, і ті представники церков.



Яка різниця між православним і католицьким Великоднем: богослужіння / Pixabay

Ще одна різниця свят зв'язана із їх незмінним атрибутом – яйцем. Православні християни традиційно фарбують звичайні курячі яйця у яскраві кольори, або ж розмальовують їх химерними малюнками. Діти й дорослі з радістю влаштовують "бої", у яких стукаються яйцями і перевіряють їхню шкаралупу на міцність.



Яка різниця між католицькою Пасхою і православною Пасхою / Pixabay

На Заході, звичайні яйця фарбувати не прийнято. Замість цього дорослі ховають шоколадні яєчка у різноманітних місцях, а дітвора з радістю біжить їх шукати. Вважається, що такі яйця для малечі приносить добрий Великодній кролик, однак він хоче погратись, тому і ховає їх від дітей.