Пасху Господню християни західного обряду святкують 4 квітня. Віряни вважають цей день найважливішим серед усіх інших християнських свят. Тож, аби з чистим серцем провести таку шановану подію варто знати, що не можна робити у неї.

Християни відзначають Великдень не лише як свято Воскресіння Ісуса Христа, а й як день, у який добро перемогло над злом. У цей час проводяться одні із найсвятковіших церковних Літургій у році, а віряни втішаються й дякують Христу за те, що Він врятував їхні душі від гріха.

Також читайте Коли Великдень 2021: дата свята й традиції

Що можна робити на католицьку Пасху-2021

Вдосвіта віряни повинні вирушити на Службу Божу, де будуть висловлювати Ісусу Христу подяку й шану за його самопожертву.

Повернувшись з богослужіння, родина має розпочати святковий сніданок. Першою на трапезі обов'язково їдять свячену писанку.

На Великдень християнам можна ходити у гості до своєї родини та друзів, однак треба обов'язково захопити із собою домашню паску.



Католицька Пасха 2021: що можна і не можна робити у свято

Що не можна робити на католицьку Пасху-2021