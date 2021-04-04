Пасху Господню христиане западного обряда празднуют 4 апреля. Верующие считают этот день самым важным среди всех других христианских праздников. Поэтому, чтобы с чистым сердцем провести такое уважаемое событие стоит знать, что нельзя делать во время него.

Христиане отмечают Пасху не только как праздник Воскресения Иисуса Христа, но и как день, в который добро победило над злом. В это время проводятся одни из самых праздничных церковных литургий в году, а верующие утешаются и благодарят Христа за то, что он спас их души от греха.

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Что можно делать на католическую Пасху-2021

На рассвете верующие должны отправиться на Службу Божью, где будут выражать Иисусу Христу благодарность и уважение за его самопожертвование.

Вернувшись с богослужения, семья должна начать праздничный завтрак. Первой на трапезе обязательно едят священную писанку.

На Пасху христианам можно ходить в гости к своей семье и друзьям, однако надо обязательно захватить с собой домашний кулич.



Католическая Пасха 2021: что можно и нельзя делать в праздник

Что нельзя делать на католическую Пасху-2021