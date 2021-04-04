Исключительные запреты для особенного праздника: что нельзя делать на католическую Пасху-2021
Пасху Господню христиане западного обряда празднуют 4 апреля. Верующие считают этот день самым важным среди всех других христианских праздников. Поэтому, чтобы с чистым сердцем провести такое уважаемое событие стоит знать, что нельзя делать во время него.
Источник:24 канал
Христиане отмечают Пасху не только как праздник Воскресения Иисуса Христа, но и как день, в который добро победило над злом. В это время проводятся одни из самых праздничных церковных литургий в году, а верующие утешаются и благодарят Христа за то, что он спас их души от греха.
Также читайте Когда Пасха 2021: дата праздника и традиции
Что можно делать на католическую Пасху-2021
- На рассвете верующие должны отправиться на Службу Божью, где будут выражать Иисусу Христу благодарность и уважение за его самопожертвование.
- Вернувшись с богослужения, семья должна начать праздничный завтрак. Первой на трапезе обязательно едят священную писанку.
- На Пасху христианам можно ходить в гости к своей семье и друзьям, однако надо обязательно захватить с собой домашний кулич.
Католическая Пасха 2021: что можно и нельзя делать в праздник
Что нельзя делать на католическую Пасху-2021
- На Пасху запрещено ходить на кладбище.
- Нельзя выбрасывать продукты, которые были освящены в храме. Лучше сожгите их.
- На Пасху нельзя отказывать в милостыне или помощи.
- Не стоит в этот день убирать или работать. Однако, если у вас работа "по графику", то это не будет считаться нарушением правил.
- В день Пасхи нельзя грустить или ссориться.
- Нельзя сквернословить, сплетничать, осуждать других людей.
- На Пасху нельзя венчаться.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter