День батька-2021: коли українські татусі відзначатимуть своє свято

День батька – свято сповнене любов'ю та радістю до найріднішої людини, Тата. Хоч це свято і менш відоме, аніж День матері, його важливості це не скасовує. Коли в Україні День батька-2021 шукайте у матеріалі.

Хоч День батька заснували у США, традицію його святкування перебрали багато інших країн: Вірменія, Канада, Словаччина, Туреччина та Швейцарія.

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Коли святкують День батька-2021 в Україні

В Україні це свято офіційно встановлене із 8 травня 2019 року, коли Кабінет Міністрів України схвалив Указ Президента України "Про День батька". У 2021 році усі татусі України святкуватимуть День батька у третю неділю червня, тобто 20 червня.



Коли День батька в Україні 2021: дата / Фото Pexels

День батька створений, аби довести світові, що роль тата у сім'ї є не менш важливою, аніж роль мами. Раніше це свято в Україні вшановували у третю неділю вересня, як і в деяких інших країнах. Однак, тепер до цієї дати додалось ще й свято улітку.