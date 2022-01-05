Колядки, щедрівки і засівалки найчастіше асоціюються зі святковим настроєм й щирими веселощами. Цього дивовижного часу в році особливо чекають усі дітлахи, які старанно вчать ці різдвяні прославляння.

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Коли колядують в Україні у 2022 році

Колядки – це традиційні різдвяні пісні, до виконання яких долучаються і дорослі, і малі. За звичаєм у циклі обрядових пісень вони йдуть першими. Наша культура надзвичайно багата на різноманіття колядок, адже їх на Різдвяні свята виконують у кожному куточку України. Одними із найпопулярніших пісень для колядування є "Нова радість", "Небо і земля", "Бог предвічний народився" та "Во Вифлеємі нині новина".



Коли колядують в Україні 2022 / Фото Pinterest

В Україні прийнято колядувати на Святвечір (6 січня) та на Різдво (7 січня). На Святу Вечерю зазвичай колядують ввечері, після завершення святкової трапези, а на Різдво – зранку.

До такого прославляння Христа може долучитись будь-який охочий, незалежно від віку і статі. Тож, часто на Різдво можна побачити не лише юрби малечі, а й групи дорослих, які вбираються у традиційний український одяг й ходять колядувати домівками.

Коли щедрують в Україні у 2022 році

Щедрий вечір в Україні святкують 13 січня, тож саме цього дня прийнято співати щедрівки. Переважно щедрівки виконують лише молоді дівчата, проте у деяких українських регіонах до їхньої компанії долучаються і юнаки.



Коли ходять щедрувати в 2022 році / Фото Pinterest

Переважно у щедрівках бажають достатку, різних матеріальних благ й злагоди у домі господарів, які натомість мають обдарувати щедрувальників смаколиками чи грішми.

За християнським календарем – це також свято преподобної Меланії, яке у народі кличуть Меланкою. Наступного дня, 14 січня, християни відзначають день святого Василія. Тож, молодь любить вбиратись у святкові костюми Василя і Меланки й тішити всіх довкола веселими постановками.

Коли посівають в Україні-2022

Цикл зимових обрядових пісень завершують засівалки або ж посівалки. За звичаєм, їх виконують на Старий Новий рік або ж на Василія – 14 січня.



Коли посівають у 2022 році / Фото Pinterest

Стосовно засівалок існує суворе правило – їх можуть виконувати лише хлопчики і лише рано-вранці. Вірили, що чим швидше у дім прийде засівальник, тим успішнішим і багатшим буде наступний рік для господарів. Тож, часто хлопчики приходять засівати ще коли навіть не розвиднілося.

Засівати заведено пшеничним зерном, яке символізує достаток і здоров'я. Така пшениця має лежати у домі аж до самого вечора і викидати її не можна. Гадають, якщо вимести її, то з дому піде вся радість.