Відзначаємо Медовий Спас 2021: коли відбудеться релігійне свято

У серпні на українських вірян чекає багато свят, серед яких три Спаси – Медовий, Яблучний та Горіховий. У перший з них – Медовий Спас християни нестимуть до храмів мед й маковійки на освячення. Тож, аби гарно провести Медовий Спас треба завчасно до нього підготуватися. Яка дата Медового Спасу у 2021 році – дізнавайтесь далі.

Традиція відзначання Медового Спасу в Україні є дуже давньою і налічує сотні років. У це свято давні українці намагались допомагати усім, хто того потребував, адже вважалось, що Господь віддасть всі вкладення сторицею. Господині на Медового Спаса пекли пиріжки та млинці з маковою начинкою. Однак всі страви обов'язково мали бути пісними, адже у день Спаса починався великий Успенський піст.

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Коли Медовий Спас у 2021 році

Щорічно християни відзначають перший Медовий Спас 14 серпня, який у 2021 році випав на суботу. Цього дня церква відправляє особливі Служби Божі, на яких відбувається не лише освячення води, меду і маку, а й вшанування священних реліквій – Животворящого Хреста Господнього, Образа Спасителя і Ікони Володимирської Божої Матері.



Медовий Спас 2021: дата свята / Фото Unsplash

По-іншому Медовий Спас називають Маковеєм. Так свято назвали на честь семи братів Макавейських, які зазнали гонінь через християнську віру й зазнали мученицької смерті.

Історія свята Медовий Спас

Свою історію Медовий Спас розпочав у Візантії. Історики стверджують, що свято зародилось не пізніше ІХ століття й причиною його відзначання стало диво. Адже тоді столиця Візантійської імперії – Константинополь потерпав від великої епідемії.



Медовий Спас-2021: історія свята / Фото Pexels

Побачивши величезні людські втрати, представники церкви вирішили діяти. Для того, щоб зупинити наступ невідомої хвороби священники винесли з храму святої Софії частину хреста, на якому був розіп'ятий Ісус Христос.

Святиню два тижні носили містом і за допомогою неї освячували водойми, з яких пив народ. Після освячення води спалах недуги раптово вщух, а при церкві залишилась згадка про це диво. Тож, через такі події свято іноді називають Водяним Спасом.



Що відомо про Медовий Спас 2021 / Фото Unsplash

В Україні Медовий Спас отримав свою назву через період збору меду у пасічників. Вірили, що бджола є символом достатку, багатства і працелюбності, тож ті люди, котрі займались бджолярством дуже шанувались у суспільстві. .