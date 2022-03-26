Коли переводити годинники на літній час у 2022 році

Щорічно в Україні здійснюють перехід на літній час. Традиційно, в кінці березня українці переводять свої годинники на годину вперед.

В Україні є "два часи" – літній і зимовий. На зимовий українці переходять в останню неділю жовтня, натомість на літній – в останню неділю березня.

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Коли в Україні переводити годинники на літній час

У 2022 році перейти на літній час потрібно буде у ніч з 27 березня на 28 березня. Стрілки годинників необхідно перевести на годину вперед о 3:00 ночі.



Коли в Україні переходять на літній час / Фото Unsplash

Це означає, що тепер жителі України будуть спати на годину менше. Такий часовий перехід в нашій країні здійснюють вже 26 років згідно з постановою Кабінету міністрів № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.