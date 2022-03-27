Рамадан-2022: коли розпочнеться найшанованіший піст мусульман

Щороку мусульманський світ зустрічає один із найбільших й найсуворіших постів – Рамадан. Його віряни відзначатимуть цілий місяць.

Рамадан є священним місяцем ісламського календаря і входить в п'ятірку стовпів Ісламу. Вважається, що саме цього місяця пророк Мухаммед отримав свої перші одкровення, які згодом стали Кораном.

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Коли Рамадан у 2022 році

Цьогоріч мусульмани розпочнуть Рамадан у суботу, 2 квітня, після заходу сонця, а завершиться цей великий піст 1 травня.



Коли зустрічають Рамадан у 2022 році / Фото Pixabay​

Першу молитву – намаз Таравіх здійснюватимуть із 1 квітня після 5 молитви, а останній намаз відбудеться 30 квітня. Одразу після завершення Рамадану мусульмани вшановуватимуть велике свято Ураза-Байрам.

Традиції Рамадану

Під час Рамадану мусульмани, які можуть постити дотримуються низки суворих правил. До прикладу, багато з цих правил стосуються їжі – мусульманин може їсти і пити лише двічі на добу – до світанку і після заходу сонця. Час перед сходом сонця для здійснення трапези називають сухур, після заходу – іфтар.

Традиції Рамадану / Фото Unsplash

Дотримуватися правил Рамадану можуть не всі. Серед винятків: вагітні жінки, молоді мами, люди літнього віку, діти та хворі люди.