Зустрічаємо осіннє рівнодення-2021: топ цікавих ритуалів свята

22 вересня 2021 року ми спостерігаємо за незвичним явищем – осіннім рівноденням. У цю подію тривалість дня дорівнює тривалості ночі. Здавна рівнодення вважалось особливою енергетичною порою, яка була наділена магічною атмосферою, тож люди, які хотіли притягнути у своє життя щастя й добробут охоче користувались такою можливістю.

Осіннє рівнодення – це та подія, яка стверджує, що літо остаточно завершилось й природа взяла курс на похолодання. Нумерологи й астрологи вважають рівнодення початком астрономічної осені.

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Осіннє рівнодення-2021: час явища

Осіннє рівнодення – це час, коли центр Сонця перетинає небесний екватор і переходить з північної до південної півкулі. Після рівнодення тривалість дня скорочується, а ночі навпаки стають довшими.



Осіннє рівнодення 2021: час / Фото Pixabay

Цьогоріч дата осіннього рівнодення випала на 22 вересня. За київським часом подія пройде о 22 годині 21 хвилині.

Осіннє рівнодення-2021: цікаві ритуали

Хоч проведення ритуалів і обрядів – це більш язичницька традиція, однак вона набуває особливої популярності у такі енергетично сильні дні, як осіннє рівнодення. Люди з давніх часів відчували, що ця пора сповнена містики і намагались у неї "привідкрити залаштунки майбутнього".

Вмивання

Хоч у 2021 році осіннє рівнодення почнеться пізно увечері, наші предки вірили, що до цього часу обов'язково треба помитись, аби змити з себе усі негаразди й проблеми. Провівши ритуал очищення, ви відмовитесь від усіх негативних аспектів вашого життя й відкриєте потік позитивних вібрацій.

Страва достатку

Якщо вам хочеться покращити фінансову ситуацію чи залучити додаткову мотивацію –зготуйте страву з нового врожаю. Часто на осіннє рівнодення господині пекли різноманітні пироги з солодкими начинками й пригощали ними усіх членів родини, аби життя у них було легким і сповненим щастя.

Проблеми на папірці

Осіннє рівнодення – прекрасний привід позбавитись від того, що вас тривожить і заважає вам жити. Напишіть всі свої проблеми на папері, заплющте очі й спробуйте уявити та візуалізувати негаразди. Зробивши це, спаліть папірець. Так ви спалите не лише слова, а й внутрішні страхи і переживання.



День осіннього рівнодення: ​ритуали та обряди / Фото Pexels

Притягнення любові

На осіннє рівнодення здійснюють ритуал, який допоможе в майбутньому році знайти кохану людину. Обряд полягає у створенні пари. Це означає, що якщо у вас є якийсь особистий предмет, потрібно придбати йому пару, тобто предмет для своєї майбутньої половинки. Це може бути ще одна подушка, зубна щітка, рушник тощо.

Обряд вдячності

Для того, щоб налаштуватись на добро й у подальшому мати хороші стосунки з друзями, рідними і колегами – просто подякуйте їм. Якщо нема можливості зробити це очно, то напишіть чи зателефонуйте. Всі ті, хто вам допомагав, радив, підтримував вас у хороших і поганих ситуаціях, заслуговують на ваше "дякую", яке зігріє і серце, і душу.