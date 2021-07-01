Именины 1 июля отмечают: Виктор, Василий и Леонтий.

Актуально Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для всех знаков Зодиака

Приметы 1 июля

  • На рассвете туман – будет хорошая и ясная погода.
  • Дождь в этот день знаменует хороший урожай черники.
  • Утром росы нет, – вечером будет дождь.
  • Солнце за облака прячется – неделя пройдет с дождями.

Что нельзя делать 1 июля

  • Не бездельничайте сегодня. 1 июля важно заняться работой, чтобы достичь результата.
  • Не рассказывайте детали вашей жизни незнакомцам, или тем людям, с которыми недавно познакомились.
  • Не игнорируйте советы родителей, ведь те слова, которые они вам скажут, скоро пригодятся при случае.