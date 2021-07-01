Именины 1 июля отмечают: Виктор, Василий и Леонтий.
Актуально Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 для всех знаков Зодиака
Приметы 1 июля
- На рассвете туман – будет хорошая и ясная погода.
- Дождь в этот день знаменует хороший урожай черники.
- Утром росы нет, – вечером будет дождь.
- Солнце за облака прячется – неделя пройдет с дождями.
Что нельзя делать 1 июля
- Не бездельничайте сегодня. 1 июля важно заняться работой, чтобы достичь результата.
- Не рассказывайте детали вашей жизни незнакомцам, или тем людям, с которыми недавно познакомились.
- Не игнорируйте советы родителей, ведь те слова, которые они вам скажут, скоро пригодятся при случае.