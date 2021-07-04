4 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
4 июля 2021 , 09:00Читати новину українською
Источник:24 канал
4 июля чествуют святого Юлиана Тарсийского, погибшего за веру во время гонений, организованных императором Максимилианом в Антиохии. Мощи святого считают чудодейственными, они могут исцелять.
Именины 4 июля празднует: Юлиан.
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Приметы 4 июля
- Духота после дождя 4 июля – совсем скоро снова ждите дождей.
- Солнце весь день ясно светит и на небе нет облаков – хорошая погода будет и следующие три дня.
- Птицы громко поют – вот-вот пойдет ливень.
Что нельзя делать 4 июля
- Не покупайте сегодня веревок – это может привести к беде в семье.
- Не шумит и не кричите сегодня.
- Не отказывайтесь от своих дел в пользу других людей. Ваше благосостояние сегодня должно быть на первом месте.