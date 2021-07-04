4 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать

4 июля 2021 , 09:00
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Источник:

24 канал

4 июля чествуют святого Юлиана Тарсийского, погибшего за веру во время гонений, организованных императором Максимилианом в Антиохии. Мощи святого считают чудодейственными, они могут исцелять.

Именины 4 июля празднует: Юлиан.

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Приметы 4 июля

  • Духота после дождя 4 июля – совсем скоро снова ждите дождей.
  • Солнце весь день ясно светит и на небе нет облаков – хорошая погода будет и следующие три дня.
  • Птицы громко поют – вот-вот пойдет ливень.

Что нельзя делать 4 июля

  • Не покупайте сегодня веревок – это может привести к беде в семье.
  • Не шумит и не кричите сегодня.
  • Не отказывайтесь от своих дел в пользу других людей. Ваше благосостояние сегодня должно быть на первом месте.
Автор: Квітослава Туз