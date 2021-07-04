Іменини 4 липня святкує Юліан.
До слова Любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 4 липня
- Задуха після дощу 4 липня – зовсім скоро знову чекайте на дощі.
- Сонце весь день ясно світить і на небі нема хмар – гарна погода буде і наступних три дні.
- Птахи голосно співають – от-от піде злива.
Що не можна робити 4 липня
- Не купуйте сьогодні мотузок – це може призвести до біди у родині.
- Не галасуйте й не кричіть сьогодні.
- Не відмовляйтесь від своїх справ на користь інших людей. Ваш добробут сьогодні має бути на першому місці.