6 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать

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6 июля отмечают день памяти святой Аграфены. Также это канун мистического праздника – Ивана Купала. Верили, что в этот день травы и растения становятся целебными, поэтому средства, приготовленные на их основе, будут максимально эффективными, а ночь на Ивана Купала всегда была окутана легендами и тайнами.