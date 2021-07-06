6 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
6 июля 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
6 июля отмечают день памяти святой Аграфены. Также это канун мистического праздника – Ивана Купала. Верили, что в этот день травы и растения становятся целебными, поэтому средства, приготовленные на их основе, будут максимально эффективными, а ночь на Ивана Купала всегда была окутана легендами и тайнами.
Именины 6 июля празднуют: Александр, Иван и Алексей.
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Приметы 6 июля
- В древности верили, что если 6 июля поставить на порог дома крапиву, чертополох и зверобой, то эти травы отпугнут нечистую силу.
- На Аграфену Купальницу, 6 июля, проводят интересные обряды. Вечером девушки должны собраться с подругами и толочь в ступе ячмень, из которого потом сварят кашу. Считается, что это блюдо является очень полезным для женского здоровья.
- 6 июля считается благоприятным днем для сеяния репы. По приметам, если вы сделаете это сегодня, то в дальнейшем получите богатый урожай этой культуры.
- Роса 6 июля будет означать хорошую погоду следующего дня.
6 июля приметы / Фото Pexels
Что нельзя делать 6 июля
- Не ссорьтесь сегодня ни с кем и избегайте конфликтов.
- Накануне Ивана Купала лучше не употреблять алкоголь.