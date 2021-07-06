Іменини 6 липня святкують: Олександр, Іван та Олексій.

До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Прикмети 6 липня

  •  У давнину вірили, якщо 6 липня поставити на поріг будинку кропиву, чортополох і звіробій, то ці трави відлякають нечисту силу.
  • На Аргипину Купальницю, 6 липня, проводять цікаві обряди. Ввечері дівчата повинні зібратися з подругами і товкти в ступі ячмінь, з якого потім зварять кашу. Вважається, що ця страва є дуже корисною для жіночого здоров'я.
  • 6 липня вважається сприятливим днем для сіяння ріпи. За прикметами, якщо ви зробите це сьогодні, то у подальшому отримаєте багатий урожай цієї культури.
  • Роса 6 липня означатиме гарну погоду наступого дня.

6 липня прикмети
6 липня прикмети / Фото Pexels

Що не можна робити 6 липня

  • Не сваріться сьогодні ні з ким і уникайте конфліктів.
  • Напередодні Івана Купала краще не вживати алкоголь.