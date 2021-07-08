8 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать

8 июля 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

8 июля в народном календаре чтят память Петра и Февронии, которые были образцом супружеской любви. Этим святым молились с просьбами, чтобы семейный уют и счастье не покидали дом и его всегда преисполняло благосостояние.

Именины 8 июля празднуют: Василий, Денис, Петр.

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Приметы 8 июля

  • 8 июля дует холодный ветер – вскоре придут прояснения.
  • Жаркий день – тепло продержится еще 40 дней, после чего начнется дождливая погода.
  • Несколько дней сильный ветер, то стоит готовиться к ливням.
  • Если в небе видны ласточки, то лето будет солнечным.
  • 8 июля глухой гром – в ближайшие дни ждите дождя.

Что нельзя делать 8 июля

  • Не ссорьтесь сегодня с родными. Если вы чувствуете, что между вами назревает конфликт, то лучше отпустите ситуацию и смените на некоторое время окружение.
Автор: Квітослава Туз