8 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
8 июля 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
8 июля в народном календаре чтят память Петра и Февронии, которые были образцом супружеской любви. Этим святым молились с просьбами, чтобы семейный уют и счастье не покидали дом и его всегда преисполняло благосостояние.
Именины 8 июля празднуют: Василий, Денис, Петр.
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Приметы 8 июля
- 8 июля дует холодный ветер – вскоре придут прояснения.
- Жаркий день – тепло продержится еще 40 дней, после чего начнется дождливая погода.
- Несколько дней сильный ветер, то стоит готовиться к ливням.
- Если в небе видны ласточки, то лето будет солнечным.
- 8 июля глухой гром – в ближайшие дни ждите дождя.
Что нельзя делать 8 июля
- Не ссорьтесь сегодня с родными. Если вы чувствуете, что между вами назревает конфликт, то лучше отпустите ситуацию и смените на некоторое время окружение.