Іменини 8 липня святкують: Василь, Денис, Петро.

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Прикмети 8 липня

  • 8 липня дме холодний вітер – незабаром прийдуть прояснення.
  • Спекотний день – тепло протримається ще 40 днів, після чого розпочнеться дощова погода.
  • Кілька днів сильний вітер, то варто готуватись до злив.
  • Якщо в небі видно ластівок, то літо буде сонячним.
  • 8 липня глухий грім – найближчими днями чекайте на дощ.

Що не можна робити 8 липня

  • Не сваріться сьогодні з рідними. Якщо ви відчуваєте, що між вами назріває конфлікт, то краще відпустіть ситуацію і змініть на деякий час оточення.