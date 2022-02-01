1 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 февраля 2022 , 08:34Читати новину українською
Источник:24 канал
1 февраля церковь чтит память святого Макария Великого. Он прославился многими чудесами и был учеником самого Антония Великого, основателя египетского монашества. Также сегодня в мире отмечается Китайский Новый год.
День Ангела 1 февраля отмечает Макар.
Актуально Веселого Китайского Нового года: когда отмечать праздник в 2022 году
Приметы 1 февраля
- Сильная метель 1 февраля – морозы и снега продержатся еще долго.
- Верили, что погода в этот день предвещает погоду на весь февраль.
- Теплая погода на Макария – лето будет дождливым.
1 февраля – праздник Макария Великого
Что нельзя делать 1 февраля
- В этот день лучше никому ничего не обещать.