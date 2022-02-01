1 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1 февраля 2022 , 08:34
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Источник:

24 канал

1 февраля церковь чтит память святого Макария Великого. Он прославился многими чудесами и был учеником самого Антония Великого, основателя египетского монашества. Также сегодня в мире отмечается Китайский Новый год.

День Ангела 1 февраля отмечает Макар.

Актуально Веселого Китайского Нового года: когда отмечать праздник в 2022 году

Приметы 1 февраля

  • Сильная метель 1 февраля – морозы и снега продержатся еще долго.
  • Верили, что погода в этот день предвещает погоду на весь февраль.
  • Теплая погода на Макария – лето будет дождливым.

1 февраля – праздник Макария Великого

Что нельзя делать 1 февраля

  • В этот день лучше никому ничего не обещать.
Автор: Андріана Будиш