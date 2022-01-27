Хотя во всем мире сейчас 2022 год, в Китае будут встречать 4720-ый. Так происходит потому, что несколько веков подряд в Китае отмечают Новый год по лунно-солнечному календарю. Дата празднования ежегодно отличается и определяется положением Луны.

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Когда встречать Китайский Новый год по киевскому времени

Согласно восточному гороскопу, 2022 год станет годом Водяного Тигра, пришедшего на замену Белому металлическому быку. Жители Китая будут отмечать этот Новый год 1 февраля. Также к празднику будут прикрепляться длинные выходные, которые продлятся вплоть до 15 февраля.



Китайский Новый год-2022: дата праздника

Традиции празднования Китайского Нового года

Празднование Нового года в Китае достигает седой древности. Начинается праздник в день второго новолуния после зимнего солнцестояния (21 декабря), поэтому каждый год его дата является переменной.



Как празднуют Китайский Новый год 2022 / Фото Unsplash

Интересно, что в оригинале Китайский Новый год называется Чуньцзе и в переводе означает "Праздник Весны". В этот праздничный период китайцы устраивают колоритные фестивали, которые полны фонариками, карнавальными костюмами и традиционными фейерверками.



Традиции Китайского Нового года / Фото Unsplash

Существует легенда, рассказывающая о происхождении этого Нового года. Когда-то в Китае жил ужасный монстр Нянь, который пожирал все, что было на его пути – от зерна до людей.

Однако, однажды народ заметил, что Нянь боится красного цвета и сильного шума, поэтому люди стали наряжаться в соответствующий цвет и поднимали шум хлопушками. Чудовище очень устрашилось такого гвалта и убежало.



Традиции Китайского Нового года 2022 / Фото Unsplash

С тех пор осталась традиция украшать дома красными украшениями, а именно фонариками и запускать в небо красивые огни – фейерверки.

В течение праздника китайцы ходят друг к другу в гости и обмениваются подарками на удачу. Кроме того, каждая семья тщательно убирает дом, считая, что таким образом они очищают свою жизнь от неудач.

Завершают празднование Нового года Праздником фонарей, в который все семьи воссоединяются за торжественным ужином.