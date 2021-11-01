День всех святых – праздник Католической церкви. В событие верующие-католики обязательно посещают мессу, где молятся ко всем угодникам Божьим за упокой душ их покойных близких. Также на праздничных литургиях упоминаются и чествуются все канонизированные святые, и оставшиеся неизвестными при жизни.

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Православные христиане также имеют день, в который чествуют покойную родню – это восьмое воскресенье после Пасхи.

Приметы 1 ноября

Если в этот день в дом залетела сова, то в этой семье скоро будет горе и кто-нибудь умрет.

Морозный день 1 ноября выдался – на родительскую Дмитровскую субботу будет наблюдаться оттепель.

Ночью выпал снег в небольшом количестве, но само небо звездное – примета, что скоро ударят мощные морозы.

Перелетные птицы 1 ноября высоко улетают – зима будет снежной, и наоборот.

Что нельзя делать 1 ноября