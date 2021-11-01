1 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 ноября 2021 , 08:43Читати новину українською
Источник:24 канал
1 ноября украинские верующие отмечают День всех святых. По обычаю, в этот праздник христиане ходят на кладбища и вспоминают там своих родных, отошедших в вечность.
День всех святых – праздник Католической церкви. В событие верующие-католики обязательно посещают мессу, где молятся ко всем угодникам Божьим за упокой душ их покойных близких. Также на праздничных литургиях упоминаются и чествуются все канонизированные святые, и оставшиеся неизвестными при жизни.
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Православные христиане также имеют день, в который чествуют покойную родню – это восьмое воскресенье после Пасхи.
Приметы 1 ноября
- Если в этот день в дом залетела сова, то в этой семье скоро будет горе и кто-нибудь умрет.
- Морозный день 1 ноября выдался – на родительскую Дмитровскую субботу будет наблюдаться оттепель.
- Ночью выпал снег в небольшом количестве, но само небо звездное – примета, что скоро ударят мощные морозы.
- Перелетные птицы 1 ноября высоко улетают – зима будет снежной, и наоборот.
Что нельзя делать 1 ноября
- Не отказывайте сегодня, когда у вас попросят подаяние.
- Не стоит сегодня пользоваться острыми предметами, чтобы не нанести себе вреда.
- Не оставляйте вещи сушиться на улице.