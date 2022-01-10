10 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

10 января 2022 , 08:29
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Источник:

24 канал

Сегодня, 10 января, верующие чтят память Преподобного Игнатия Ломского.

День Ангела 10 января празднуют Игнатий, Игнат и Петр.

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Приметы 10 января

  • Погода безветренная – ждите хорошего урожая.
  • Если на сене в сарае образовывался иней, это предвещало сырое и ненастное лето.
  • 10 января птицы беспокойны и прячутся в деревьях – зима будет долгой.

Что нельзя делать 10 января

  • Не лукавьте и не лгите сегодня.
  • 10 января важно не забывать о своем любимом деле, ведь от этого зависит ваше вдохновение. Прогуляйтесь, просмотрите любимый фильм, прочтите книгу или займитесь творчеством – это сразу добавит вам энергии и хорошего настроения.
  • Не ссорьтесь с родителями.
Автор: Андріана Будиш