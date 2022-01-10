День Ангела 10 січня святкують Ігнатій, Ігнат та Петро.
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Прикмети 10 січня
- Погода безвітряна – чекайте хорошого врожаю.
- Якщо на сіні в сараї утворювався іній, це віщувало сире і непогоже літо.
- 10 січня птахи неспокійні й ховаються у деревах – зима буде довгою.
Що не можна робити 10 січня
- Не лукавте й не брешіть сьогодні.
- 10 січня важливо не забувати про свою улюблену справу, адже від цього залежить ваше натхнення. Прогуляйтесь, перегляньте улюблений фільм, прочитайте книгу чи займіться творчістю – це одразу додасть вам енергії і гарного настрою.
- Не сваріться з батьками.