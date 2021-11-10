10 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

10 ноября 2021 , 08:32
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Источник:

24 канал

10 ноября украинские верующие празднуют день великомученицы Параскевы. По древнему преданию, родители Параскевии долго не могли иметь детей. Они каждую пятницу молились, постились, и родилась у них дочь. Назвали ее Параскевой, что в переводе с греческого – пятница.

День Ангела 10 ноября празднует Параскева.

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Приметы 10 ноября

  • Говорят, что сон, который приснится 10 ноября на Параскевы – вещий. И осуществляется всегда.
  • Если облачно – посреди декабря будут сильные морозы.
  • Если день солнечный – ждите теплой зимы.
  • Звезды ночью видны – на следующий день будет мороз.
  • Теплый ветер 10 ноября – похолодания еще не скоро придут.

Что нельзя делать 10 ноября

  • Верили, что сегодня не стоит выполнять работу, которая связана с водой, ведь она смоет все благосостояние.
  • Беременным женщинам 10 ноября надо быть особенно осторожными. Не выходите лишний раз из дома в этот день.
  • Не злитесь сегодня на тех, кто вас обидел. Отпустите эту агрессию и вам станет легче.
Автор: Андріана Будиш