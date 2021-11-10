10 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:32

10 ноября украинские верующие празднуют день великомученицы Параскевы. По древнему преданию, родители Параскевии долго не могли иметь детей. Они каждую пятницу молились, постились, и родилась у них дочь. Назвали ее Параскевой, что в переводе с греческого – пятница.