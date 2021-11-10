10 листопада українські віряни вшановують день Великомучениці Параскеви. За давнім переказом, батьки Параскевії довго не могли мати дітей. Вони щоп'ятниці молилися, постили, і народилася в них донька. Назвали її Параскевою, що у перекладі з грецької – п'ятниця.