10 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

10 сентября 2021 , 08:51
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Источник:

24 канал

10 сентября украинские верующие отмечают день святой Анны Прочицы. Анна вместе со святым Симеоном встретила Иисуса Христа, когда его впервые привели в храм.

День Ангела 10 сентября празднует Анна.

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Приметы 10 сентября

  • Теплая и сухая погода 10 сентября – зима придет поздно.
  • Грозовые дожди – к теплой осени.
  • До 10 сентября опали все листья с березы и осины – к урожайному следующему году.
  • Листья берез желтые – много опят в лесу.

Что нельзя делать 10 сентября

  • Не лгите 10 сентября.
  • Не ругайтесь.
  • Старайтесь в этот день не лениться.
  • Не забывайте о семье. Посетите близких или позвоните им.
Автор: Андріана Будиш