10 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 сентября 2021 , 08:51Читати новину українською
Источник:24 канал
10 сентября украинские верующие отмечают день святой Анны Прочицы. Анна вместе со святым Симеоном встретила Иисуса Христа, когда его впервые привели в храм.
День Ангела 10 сентября празднует Анна.
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Приметы 10 сентября
- Теплая и сухая погода 10 сентября – зима придет поздно.
- Грозовые дожди – к теплой осени.
- До 10 сентября опали все листья с березы и осины – к урожайному следующему году.
- Листья берез желтые – много опят в лесу.
Что нельзя делать 10 сентября
- Не лгите 10 сентября.
- Не ругайтесь.
- Старайтесь в этот день не лениться.
- Не забывайте о семье. Посетите близких или позвоните им.