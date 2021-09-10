День Ангела 10 вересня святкує Анна.

До слова Любовний гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 10 вересня

  • Тепла і суха погода 10 вересня – зима прийде пізно
  • Грозові дощі – до теплої осені.
  • До 10 вересня опало все листя з берези і осики – до врожайного наступного року.
  • Листя беріз жовте – багато опеньків в лісі.

Що не можна робити 10 вересня

  • Не брешіть 10 вересня.
  • Не лайтесь.
  • Намагайтесь цього дня не лінуватись.
  • Не забувайте про родину. Навідайте близьких чи зателефонуйте їм.