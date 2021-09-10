День Ангела 10 вересня святкує Анна.
До слова Любовний гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 10 вересня
- Тепла і суха погода 10 вересня – зима прийде пізно
- Грозові дощі – до теплої осені.
- До 10 вересня опало все листя з берези і осики – до врожайного наступного року.
- Листя беріз жовте – багато опеньків в лісі.
Що не можна робити 10 вересня
- Не брешіть 10 вересня.
- Не лайтесь.
- Намагайтесь цього дня не лінуватись.
- Не забувайте про родину. Навідайте близьких чи зателефонуйте їм.