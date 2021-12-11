День Ангела 11 декабря отмечают: Тимофей, Федор, Оксана и Даниил.

Кстати Выходные в декабре-2021: сколько дней украинцы будут отдыхать в последнем месяце года

Приметы 11 декабря

  • Взошла багровая заря – ждите больших ветров.
  • Если в этот день к окну прилетит сойка и начнет кричать, то это считается добрым знаком.
  • Весь день холодно и сухо – лето будет жарким и сухим.
  • Если снег выпадет ночью – будет лежать, если днем – надолго не задержится.

Что нельзя делать 11 декабря

  • Будьте осторожны со своими словами. Иногда неудачная шутка или неуместная фраза может сильно испортить отношения.
  • Не сидите сегодня дома. Прогуляйтесь по парку, встретьтесь с друзьями, чтобы отвлечься от суеты жизни.