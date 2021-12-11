11 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 декабря 2021 , 09:04Читати новину українською
Источник:24 канал
11 декабря в народном календаре чтят память трех святых – Василия, Стефана, Григория. Также сегодня в мире празднуют Международный день футбола.
День Ангела 11 декабря отмечают: Тимофей, Федор, Оксана и Даниил.
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Приметы 11 декабря
- Взошла багровая заря – ждите больших ветров.
- Если в этот день к окну прилетит сойка и начнет кричать, то это считается добрым знаком.
- Весь день холодно и сухо – лето будет жарким и сухим.
- Если снег выпадет ночью – будет лежать, если днем – надолго не задержится.
Что нельзя делать 11 декабря
- Будьте осторожны со своими словами. Иногда неудачная шутка или неуместная фраза может сильно испортить отношения.
- Не сидите сегодня дома. Прогуляйтесь по парку, встретьтесь с друзьями, чтобы отвлечься от суеты жизни.