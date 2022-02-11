11 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

11 февраля 2022 , 08:28
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11 февраля украинские верующие празднуют день чествования святого Игнатия. Игнатий был учеником самого Иоанна Богослова и стал третьим Антиохийским епископом после апостолов Петра и Евода.

День Ангела 11 февраля празднует Игнатий.

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Приметы 11 февраля

  • Вокруг луны появились красные круги – на следующий день будет сильный ветер.
  • Лес шумит 11 февраля – будет оттепель.
  • Морозная погода на Игнатия – летом будет жарко.

11 февраля – праздник Игнатия Богоносца

Что нельзя делать 11 февраля

  • Если у вас есть какие-либо дела, то не откладывайте их на потом. Выполнив все сейчас, вы сэкономите время и ресурсы.
Автор: Андріана Будиш