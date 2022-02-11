11 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 февраля 2022 , 08:28Читати новину українською
11 февраля украинские верующие празднуют день чествования святого Игнатия. Игнатий был учеником самого Иоанна Богослова и стал третьим Антиохийским епископом после апостолов Петра и Евода.
День Ангела 11 февраля празднует Игнатий.
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Приметы 11 февраля
- Вокруг луны появились красные круги – на следующий день будет сильный ветер.
- Лес шумит 11 февраля – будет оттепель.
- Морозная погода на Игнатия – летом будет жарко.
11 февраля – праздник Игнатия Богоносца
Что нельзя делать 11 февраля
- Если у вас есть какие-либо дела, то не откладывайте их на потом. Выполнив все сейчас, вы сэкономите время и ресурсы.