Масленица – это праздник, в котором переплелись языческие и христианские корни. Хоть люди и отказались верить в идолов, но традицию чтить некоторые даты отпустить не смогли. Поэтому Масленица стала именно тем событием, которое с течением времени не утратило своей оригинальной истории, а добавило в нее новые страницы и новые обычаи.

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Когда в 2022 году в Украине будут праздновать Масленицу

Дату Масленицы высчитывают по лунному календарю. В этом году жители Украины будут отмечать событие с 28 февраля по 6 марта. Как известно, праздник предшествует Великому посту и закончится в его канун.



Дата Масленицы 2022 в Украине / Фото Pexels

Традиционно Масленицу празднуют целую неделю. Существуют даже специальные названия для дней этой недели: понедельник – "Встреча", вторник – "Заигрыши", среда – "Лакомка" или "Скромная среда", четверг – "Разгуляй" или "Широкий четверг", пятница – "Тещины вечерки", суббота – "Золовкины посиделки" и, наконец, последний день – воскресенье называют Прощеным или "Проводами".

Праздник принято отмечать громко. Когда-то считали, что чем больше шуметь на Масленицу, тем быстрее убегут холода и придет весеннее тепло. Также интересный обычай – есть блины, которые хозяйки готовят со множеством начинок.

Масленичную неделю по-другому называют Сырной седмицей, так как в эту неделю верующие начинали готовиться к сорокадневному посту. В течение всей недели запрещается есть мясо, а взамен в пищу употребляют сыр, масло, молоко и яйца.