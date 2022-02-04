Дата Пасхи непостоянна и каждый год другая, так как зависит она от соотношения лунного и солнечного календарей. День, когда наступит Пасха, рассчитывают с помощью специальной системы расчета, так называемой пасхалии.

Актуально Выходные в 2022 году: календарь праздничных дней в Украине

В 2022 году христиане восточного обряда будут встречать Пасху 24 апреля, в воскресенье. Празднику предшествует Великий пост, который начнется 7 марта, а завершится 23 апреля. К слову, верующие западного обряда будут праздновать Пасху на неделю быстрее – 17 апреля.

Пасха в Украине

Воскресение Господне на Украине отмечают очень торжественно. Перед праздником верующие проходят обязательный 7-недельный пост, во время которого очищают свои душу и тело.



Когда в 2022 году празднуют Пасху / Фото Pexels

В настоящее время люди воздерживаются от некоторых продуктов питания, алкоголя, а также громких гуляний или даже прослушивания музыки.

Однако существует еще более строгий период поста – Страстная неделя. Считается, что каждый день этой недели имеет свое сакральное значение, так как они были последними для Иисуса Христа на земле.

В сам праздник люди посещают Службу Божью, где священники читают особые проповеди и затем освящают корзины верующих. В корзину принято класть кулич, писанки, сыр, масло, колбасы, хрен и соль.