Масниця – це свято, у якому переплелися язичницькі й християнські коріння. Хоч люди й відмовились вірити у ідолів, та традицію вшановувати деякі дати відпустити не змогли. Тож, Масниця стала саме тією подією, яка з плином часу не втратила своєї оригінальної історії, а додала у неї нові сторінки й нові звичаї.

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Коли у 2022 році в Україні святкуватимуть Масницю

Дату Масниці вираховують за місячним календарем. Цьогоріч жителі України відзначатимуть подію з 28 лютого по 6 березня. Як відомо, свято передує Великому посту й закінчиться у його переддень.



Дата Масляної 2022 в Україні / Фото Pexels

Традиційно Масницю святкують цілий тиждень. Існують навіть спеціальні назви для днів цього тижня: понеділок – "Зустріч", вівторок – "Загравання", середа – "Ласунка", четвер – "Розгуляй", п'ятниця – "Тещині вечірки", субота – "Посиденьки зовиці" й нарешті останній день – неділю кличуть Прощеною.

Свято заведено відзначати голосно. Колись вважали, що чим більше шуміти на Масницю, тим швидше втечуть холоди і прийде весняне тепло. Також цікавим звичаєм є їсти млинці, які господині готують з безліччю начинок.

Масляний тиждень по-іншому називають Сирною Седмицею, адже у нього віряни починали готуватись до сорокаденного посту. Протягом усього тижня забороняється їсти м'ясо, а натомість у їжу вживають сир, масло, молоко і яйця.