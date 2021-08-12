12 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 августа 2021 , 08:31
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Источник:

24 канал

12 августа православные верующие вспоминают Иоанна Воина. Святой служил в армии императора Юлиана, который ненавидел христиан и уничтожал их. За время своей службы Иоанн Воин спас много верующих от смерти, предупреждая их о засадах войска императора. Святой помогал и бедным, когда раздавал милостыню.

Именины 12 августа празднует Иван.

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Приметы 12 августа

  • Утром 12 августа пасмурная погода – дожди будут не скоро.
  • На рассвете звезды видно – будет дождь.
  • На Ивана поднялся сильный ветер – такая погода затянется на несколько дней.
  • Солнце за облака прячется 12 августа – следующий день будет солнечным.

Что нельзя делать 12 августа

  • В народе считали, что 12 августа нельзя ходить по росе. Верили, что так можно легко подхватить болезнь.
  • В этот день не храните старых и сломанных вещей. Очистите свое пространство для нового и перспективного.
  • Старайтесь 12 августа отказаться от вредных привычек.
  • Не забывайте о родных. Позвоните родителям или посетит их.
Автор: Андріана Будиш