12 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 августа 2021 , 08:31Читати новину українською
Источник:24 канал
12 августа православные верующие вспоминают Иоанна Воина. Святой служил в армии императора Юлиана, который ненавидел христиан и уничтожал их. За время своей службы Иоанн Воин спас много верующих от смерти, предупреждая их о засадах войска императора. Святой помогал и бедным, когда раздавал милостыню.
Именины 12 августа празднует Иван.
Также Отмечаем Медовый Спас 2021: когда состоится религиозный праздник
Приметы 12 августа
- Утром 12 августа пасмурная погода – дожди будут не скоро.
- На рассвете звезды видно – будет дождь.
- На Ивана поднялся сильный ветер – такая погода затянется на несколько дней.
- Солнце за облака прячется 12 августа – следующий день будет солнечным.
Что нельзя делать 12 августа
- В народе считали, что 12 августа нельзя ходить по росе. Верили, что так можно легко подхватить болезнь.
- В этот день не храните старых и сломанных вещей. Очистите свое пространство для нового и перспективного.
- Старайтесь 12 августа отказаться от вредных привычек.
- Не забывайте о родных. Позвоните родителям или посетит их.