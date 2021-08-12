12 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:31

12 августа православные верующие вспоминают Иоанна Воина. Святой служил в армии императора Юлиана, который ненавидел христиан и уничтожал их. За время своей службы Иоанн Воин спас много верующих от смерти, предупреждая их о засадах войска императора. Святой помогал и бедным, когда раздавал милостыню.