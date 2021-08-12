Іменини 12 серпня святкує Іван.

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Прикмети 12 серпня

  • Зранку 12 серпня похмура погода – дощі будуть не скоро.
  • На світанку зорі видно – буде гроза.
  • На Івана здійнявся сильний вітер – така погода затягнеться на декілька днів.
  • Сонце за хмари ховається 12 серпня – наступний день буде сонячним.

Що не можна робити 12 серпня

  • У народі вважали, що 12 серпня не можна ходити по росі. Вірили, що так можна легко підхопити хворобу.
  • Цього дня не зберігайте старих і зламаних речей. Очистіть свій простір для нового і перспективного.
  • Намагайтесь 12 серпня відмовитись від шкідливих звичок.
  • Не забувайте про рідних. Зателефонуйте батькам чи навідайте їх.