Іменини 12 серпня святкує Іван.
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Прикмети 12 серпня
- Зранку 12 серпня похмура погода – дощі будуть не скоро.
- На світанку зорі видно – буде гроза.
- На Івана здійнявся сильний вітер – така погода затягнеться на декілька днів.
- Сонце за хмари ховається 12 серпня – наступний день буде сонячним.
Що не можна робити 12 серпня
- У народі вважали, що 12 серпня не можна ходити по росі. Вірили, що так можна легко підхопити хворобу.
- Цього дня не зберігайте старих і зламаних речей. Очистіть свій простір для нового і перспективного.
- Намагайтесь 12 серпня відмовитись від шкідливих звичок.
- Не забувайте про рідних. Зателефонуйте батькам чи навідайте їх.