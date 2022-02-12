12 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 февраля 2022 , 09:02
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12 февраля православная церковь чтит Праздник Трех Святителей. Этот день посвящен памяти великих каппадокийцев Василия Великого, Григория Богослова и Константинопольского патриарха Иоанна Златоуста.

Именины 12 февраля празднуют: Григорий, Василий, Иван.

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Приметы 12 февраля

  • Иней на деревьях 12 февраля – ждите оттепели.
  • 12 февраля солнце скрывается за облаками – ожидайте снегопадов.
  • Снегири скрипят – будет много снега и ждите метели.

Какой праздник 12 февраля

Что нельзя делать 12 февраля

  • Не делайте спонтанных покупок.
  • На Праздник Трех Святителей запрещены любой труд и рукоделие.
Автор: Андріана Будиш