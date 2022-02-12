12 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 февраля 2022 , 09:02Читати новину українською
12 февраля православная церковь чтит Праздник Трех Святителей. Этот день посвящен памяти великих каппадокийцев Василия Великого, Григория Богослова и Константинопольского патриарха Иоанна Златоуста.
Именины 12 февраля празднуют: Григорий, Василий, Иван.
К слову Когда в 2022 году будут праздновать Пасху в Украине: дата большого праздника
Приметы 12 февраля
- Иней на деревьях 12 февраля – ждите оттепели.
- 12 февраля солнце скрывается за облаками – ожидайте снегопадов.
- Снегири скрипят – будет много снега и ждите метели.
Какой праздник 12 февраля
Что нельзя делать 12 февраля
- Не делайте спонтанных покупок.
- На Праздник Трех Святителей запрещены любой труд и рукоделие.