13 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

13 августа 2021 , 08:24
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Источник:

24 канал

Православная Церковь 13 августа празднует день святого Евдокима Каппадокиянина. Евдоким всю жизнь верно служил Господу и помогал всем обездоленным. Святой Евдоким считается покровителем семьи и к нему молятся, чтобы в семье царили гармония и понимание.

Именины 13 августа празднуют: Василий, Анна и Антоний.

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Приметы 13 августа

  • Муравьи закрывают вход в муравейник – ждите дожди.
  • Паутина летает – жарко будет еще долго.
  • Пчелы на цветы летят – будет хорошая погода.
  • Солнце ярко светит – день пройдет без осадков.
  • Птицы прячутся в деревьях – будет сильная гроза.

Что нельзя делать 13 августа

  • Считали, если 13 августа поссориться, то отношения будут плохими вплоть до нового года.
  • Не стоит сегодня употреблять алкоголь.
  • Запрещено подбирать вещи на дорогах или перекрестках.