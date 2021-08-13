13 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 августа 2021 , 08:24Читати новину українською
Источник:24 канал
Православная Церковь 13 августа празднует день святого Евдокима Каппадокиянина. Евдоким всю жизнь верно служил Господу и помогал всем обездоленным. Святой Евдоким считается покровителем семьи и к нему молятся, чтобы в семье царили гармония и понимание.
Именины 13 августа празднуют: Василий, Анна и Антоний.
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Приметы 13 августа
- Муравьи закрывают вход в муравейник – ждите дожди.
- Паутина летает – жарко будет еще долго.
- Пчелы на цветы летят – будет хорошая погода.
- Солнце ярко светит – день пройдет без осадков.
- Птицы прячутся в деревьях – будет сильная гроза.
Что нельзя делать 13 августа
- Считали, если 13 августа поссориться, то отношения будут плохими вплоть до нового года.
- Не стоит сегодня употреблять алкоголь.
- Запрещено подбирать вещи на дорогах или перекрестках.