13 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:24

Православная Церковь 13 августа празднует день святого Евдокима Каппадокиянина. Евдоким всю жизнь верно служил Господу и помогал всем обездоленным. Святой Евдоким считается покровителем семьи и к нему молятся, чтобы в семье царили гармония и понимание.