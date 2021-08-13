Іменини 13 серпня святкують: Василь, Анна та Антоній.
Актуально Відзначаємо Медовий Спас 2021: коли відбудеться релігійне свято
Прикмети 13 серпня
- Мурахи закривають вхід до мурашника – чекайте на дощі.
- Павутина літає – спекотно буде ще довго.
- Бджоли на квіти летять – буде добра погода.
- Сонце яскраво світить – день пройде без опадів.
- Птахи ховаються в деревах – буде сильна гроза.
Що не можна робити 13 серпня
- Вважали, якщо на 13 серпня посваритись, то стосунки будуть поганими аж до нового року.
- Не варто сьогодні вживати алкоголь.
- Заборонено підбирати речі на дорогах чи перехрестях.