Православна церква 13 серпня святкує день святого Євдокима Каппадокиянина. Євдоким все життя вірно служив Господу і допомагав усім знедоленим. Святий Євдоким вважається заступником родини і до нього моляться, аби в сім'ї панували гармонія та розуміння.