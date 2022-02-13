13 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 февраля 2022 , 10:37Читати новину українською
13 февраля христиане чествуют день святого Никиты. В народе святой считается весьма почитаемым, ибо он совершал много добрых дел. К святому Никите молятся, чтобы он защитил от молний.
День Ангела 13 февраля празднует Никита.
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Приметы 13 февраля
- На солнце видны круги – будет урожайный год.
- Ясная ночь и видны звезды – завтра будет солнечная погода.
- Воробьи громко щебечут – ожидайте стужи.
Что нельзя делать 13 февраля
- Сегодня не занимайтесь тяжелой работой.
- Не врите близким.
- Верят, что на Никиты нельзя подметать в доме.
- Не выходите из дома без лишней надобности.
- Не ссорьтесь.