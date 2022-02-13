13 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

13 февраля 2022 , 10:37
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13 февраля христиане чествуют день святого Никиты. В народе святой считается весьма почитаемым, ибо он совершал много добрых дел. К святому Никите молятся, чтобы он защитил от молний.

День Ангела 13 февраля празднует Никита.

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Приметы 13 февраля

  • На солнце видны круги – будет урожайный год.
  • Ясная ночь и видны звезды – завтра будет солнечная погода.
  • Воробьи громко щебечут – ожидайте стужи.

Что нельзя делать 13 февраля

  • Сегодня не занимайтесь тяжелой работой.
  • Не врите близким.
  • Верят, что на Никиты нельзя подметать в доме.
  • Не выходите из дома без лишней надобности.
  • Не ссорьтесь.
Автор: Андріана Будиш