13 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

13 ноября 2021 , 09:15
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Источник:

24 канал

13 ноября церковь чтит память преподобных Никодима и Спиридона. Святого Никодима в народе считают защитником от пожаров, поэтому к нему молятся, чтобы уберечь дом от злосчастного огня.

Именины 13 ноября празднуют Анатолий, Александр и Василий.

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Приметы 13 ноября

  • Слышно пение снегирей – зима напомнит о себе непогодой.
  • Погода сегодня солнечная и ясная – в ближайшие дни стоит ожидать снижения температуры.
  • Слышно чириканье воробьев – стоит ждать теплой погоды.
  • Если сегодня сильно идет дождь, то такая погода будет держаться несколько дней.

Что нельзя делать 13 ноября

  • Не завидуйте людям.
  • Не откладывайте дела. Лучше сделать все сейчас, чем волноваться о невыполненной работе.
Автор: Андріана Будиш