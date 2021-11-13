13 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 ноября 2021 , 09:15Читати новину українською
Источник:24 канал
13 ноября церковь чтит память преподобных Никодима и Спиридона. Святого Никодима в народе считают защитником от пожаров, поэтому к нему молятся, чтобы уберечь дом от злосчастного огня.
Именины 13 ноября празднуют Анатолий, Александр и Василий.
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Приметы 13 ноября
- Слышно пение снегирей – зима напомнит о себе непогодой.
- Погода сегодня солнечная и ясная – в ближайшие дни стоит ожидать снижения температуры.
- Слышно чириканье воробьев – стоит ждать теплой погоды.
- Если сегодня сильно идет дождь, то такая погода будет держаться несколько дней.
Что нельзя делать 13 ноября
- Не завидуйте людям.
- Не откладывайте дела. Лучше сделать все сейчас, чем волноваться о невыполненной работе.