Іменини 13 листопада святкують Анатолій, Олександр та Василь.
До слова Чарівний час знижок: коли в Україні відбудеться Чорна п'ятниця-2021
Прикмети 13 листопада
- Чути спів снігурів – зима нагадає про себе негодою.
- Погода сьогодні сонячна та ясна – у найближчі дні варто очікувати зниження температури.
- Чути цвірінькання горобців – варто чекати на теплу погоду.
- Якщо сьогодні сильно дощить, то така погода буде триматись кілька днів.
Що не можна робити 13 листопада
- Не заздріть людям.
- Не відкладайте справи. Краще зробити все зараз, аніж хвилюватись за невиконану роботу.