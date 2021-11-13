Іменини 13 листопада святкують Анатолій, Олександр та Василь.

До слова Чарівний час знижок: коли в Україні відбудеться Чорна п'ятниця-2021

Прикмети 13 листопада

  • Чути спів снігурів – зима нагадає про себе негодою.
  • Погода сьогодні сонячна та ясна – у найближчі дні варто очікувати зниження температури.
  • Чути цвірінькання горобців – варто чекати на теплу погоду.
  • Якщо сьогодні сильно дощить, то така погода буде триматись кілька днів.

Що не можна робити 13 листопада

  • Не заздріть людям.
  • Не відкладайте справи. Краще зробити все зараз, аніж хвилюватись за невиконану роботу.