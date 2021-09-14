Именины 14 сентября празднуют Семен и Марфа.

К слову Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка

Приметы 14 сентября

  • На Семена ясно – осень будет погожей и теплой.
  • Птицы улетают 14 сентября – зима будет ранняя.
  • В этот день паук живо плетет паутину – осень будет долгой и теплой.
  • День на Семена был с болотом – осень будет дождливая, а если ясным – осень будет с хорошей погодой.

Что нельзя делать 14 сентября

  • Старайтесь сегодня провести день на позитиве. Не стоит нервничать или злиться. Хорошее настроение сделает ваш день более продуктивным и удачным.
  • Воздержитесь от употребления алкоголя 14 сентября.
  • В этот день держите дом в чистоте. Энергетика опрятности притягивает благосостояние.
  • Если вы чувствуете тревогу или беспокоитесь – посетите храм и зажгите свечу на Литургии.