Поздравление с днем Ангела сегодня принимает Василий.

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Приметы 15 февраля

  • 15 февраля ясная и солнечная погода – весна придет скоро и будет теплой.
  • Снегопад на Сретение предвещает, что тепло приедет не скоро.
  • Облачное небо и отсутствие солнца сегодня означают, что следует ожидать суровых морозов.
  • Снег тает – весна затянется.

15 лютого Стрітення

15 февраля празднуют Сретение

Что нельзя делать 15 февраля

  • Сегодня запрещен любой тяжелый физический труд.
  • Также нельзя вышивать, вязать и стирать вещи.
  • На Сретение воздержитесь от алкоголя.
  • Не ругайтесь.