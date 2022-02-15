15 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 февраля 2022 , 08:28Читати новину українською
15 февраля православная церковь празднует Сретение, которое входит в двенадцать величайших праздников христианства. Что нельзя сегодня делать, узнавайте дальше.
Поздравление с днем Ангела сегодня принимает Василий.
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Приметы 15 февраля
- 15 февраля ясная и солнечная погода – весна придет скоро и будет теплой.
- Снегопад на Сретение предвещает, что тепло приедет не скоро.
- Облачное небо и отсутствие солнца сегодня означают, что следует ожидать суровых морозов.
- Снег тает – весна затянется.
15 февраля празднуют Сретение
Что нельзя делать 15 февраля
- Сегодня запрещен любой тяжелый физический труд.
- Также нельзя вышивать, вязать и стирать вещи.
- На Сретение воздержитесь от алкоголя.
- Не ругайтесь.