Именины 15 сентября празднует Степан.

Также читайте Сентябрь-2021: сколько выходных украинцы получат в первом месяце осени

Приметы 15 сентября

  • Если закат красного цвета, скоро будет мороз.
  • Дождь – к сухой осени.
  • Низкие тучи – к ненастью.
  • Безветренная погода и обилие росы – к ясной и теплой осени.

Что нельзя делать 15 сентября

  • Верили, что 15 сентября не стоило надевать яркую одежду, чтобы не притянуть к себе злых духов.
  • Позвольте себе испытывать приятные эмоции. Не ждите выходных, чтобы прогуляться, прочитать любимую книгу или выпить бокал вина. Счастье – это здесь и сейчас, помните это.
  • Не ссорьтесь ни с кем. Ни вам, ни другим не нужна отрицательная энергия.