Именины 15 сентября празднует Степан.
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Приметы 15 сентября
- Если закат красного цвета, скоро будет мороз.
- Дождь – к сухой осени.
- Низкие тучи – к ненастью.
- Безветренная погода и обилие росы – к ясной и теплой осени.
Что нельзя делать 15 сентября
- Верили, что 15 сентября не стоило надевать яркую одежду, чтобы не притянуть к себе злых духов.
- Позвольте себе испытывать приятные эмоции. Не ждите выходных, чтобы прогуляться, прочитать любимую книгу или выпить бокал вина. Счастье – это здесь и сейчас, помните это.
- Не ссорьтесь ни с кем. Ни вам, ни другим не нужна отрицательная энергия.