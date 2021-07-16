16 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

16 июля 2021 , 08:39
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Источник:

24 канал

16 июля отмечают память святых Мокия и Марка. Называют этот день маковым, ведь ранее 16 июля люди сеяли мак. Семена мака у наших предков считались мощным оберегом.

Именины 16 июля празднуют: Александр, Анатолий, Василий.

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Приметы 16 июля

  • Сон с 15 на 16 июля – вещий. Он осуществится сразу после того, как вы проснетесь. Особенно велика вероятность осуществления сновидения для именинников.
  • Пауки 16 июля паутину плетут – будет ясный день.
  • Комары роем летают – на хорошую погоду в ближайшую неделю.
  • Если много щавеля уродилось, то зима теплой будет.

Что нельзя делать 16 июля

  • Не перетруждайтесь нынче.
  • В древности женщинам в этот день запрещалось расчесывать волосы.
  • Запрещено унывать.
Автор: Квітослава Туз