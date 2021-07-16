16 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 июля 2021 , 08:39Читати новину українською
Источник:24 канал
16 июля отмечают память святых Мокия и Марка. Называют этот день маковым, ведь ранее 16 июля люди сеяли мак. Семена мака у наших предков считались мощным оберегом.
Именины 16 июля празднуют: Александр, Анатолий, Василий.
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Приметы 16 июля
- Сон с 15 на 16 июля – вещий. Он осуществится сразу после того, как вы проснетесь. Особенно велика вероятность осуществления сновидения для именинников.
- Пауки 16 июля паутину плетут – будет ясный день.
- Комары роем летают – на хорошую погоду в ближайшую неделю.
- Если много щавеля уродилось, то зима теплой будет.
Что нельзя делать 16 июля
- Не перетруждайтесь нынче.
- В древности женщинам в этот день запрещалось расчесывать волосы.
- Запрещено унывать.