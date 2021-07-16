Іменини 16 липня святкують: Олександр, Анатолій, Василь.

До слова Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку

Прикмети 16 липня

  • Сон з 15 на 16 липня – віщий. Він здійсниться одразу після того, як ви прокинетеся. Особливо велика ймовірність здійснення сновидіння для іменинників.
  • Павуки 16 липня павутину плетуть – буде ясний день.
  • Комарі роєм літають – на гарну погоду в найближчий тиждень.
  • Якщо багато щавлю вродило, то зима теплою буде.

Що не можна робити 16 липня

  • Не перепрацьовуйте нині.
  • У давнину жінкам у цей день заборонялось розчісувати волосся.
  • Заборонено сумувати.