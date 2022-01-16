День Ангела 16 января празднует Гордей.

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Приметы 16 января

  • Если на деревьях виден пушистый иней, то ближайшие дни будут ясными, а дождей не предвидится.
  • На небе появилось большое белое облако, то вскоре начнутся метели и вьюги.
  • Ветер поднялся – будет оттепель.
  • Птицы беспокойные - будет мороз.
  • Закат багрового цвета – на следующий день будет очень холодно.

Что нельзя делать 16 января

  • Верили, что сегодня нельзя хвастаться своим благосостоянием.
  • Не лукавьте сегодня, особенно со своими вторыми половинками.