День Ангела 16 января празднует Гордей.
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Приметы 16 января
- Если на деревьях виден пушистый иней, то ближайшие дни будут ясными, а дождей не предвидится.
- На небе появилось большое белое облако, то вскоре начнутся метели и вьюги.
- Ветер поднялся – будет оттепель.
- Птицы беспокойные - будет мороз.
- Закат багрового цвета – на следующий день будет очень холодно.
Что нельзя делать 16 января
- Верили, что сегодня нельзя хвастаться своим благосостоянием.
- Не лукавьте сегодня, особенно со своими вторыми половинками.