16 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

09:02

16 января верующие чтят память священномученика Гордея. Святой был военным служащим, однако в определенный момент своей жизни покинул работу и полностью посвятил себя Богу. Гордея казнили из-за того, что он исповедовал христианство и защищал верующих от нападений язычников.