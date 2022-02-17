17 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 февраля 2022 , 08:32
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17 февраля в православном календаре праздник Николая. В народе святого прозвали Николаем студеным, ведь этот день считался одним из самых холодных в году.

День Ангела 17 февраля празднуют: Николай, Орест, Екатерина, Иван и Иосиф.

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Приметы 17 февраля

  • Солнечная погода и на небе облаков нет – скоро придет весна.
  • На Николая холодно – ждите снегопада.
  • Верили, если 17 февраля вам приснится птица, то в ближайшем будущем вас будут ждать большие новости.

Что нельзя делать 17 февраля

  • В день Николая нельзя охотиться и ходить в лес.
  • Не покидайте на долго дом, а также не планируйте дальних поездок.
  • Не ругайтесь.
  • В народе считали, что сегодня нельзя стричь волосы. Ведь с ним можно было отрезать свое здоровье.
Автор: Андріана Будиш